Spaans geweld: i1

p het Autosalon van Genève zijn er steeds weer nieuwe initiatieven te bewonderen. Vorig jaar was het Britse Stratos nog één van de meest gesmaakte. Dit jaar probeert het Spaanse Infinity zich in de kijker te werken. Het bedrijf ontwikkelde samen met designstudio H2R een sportwagen met middenmotor; de i1. Het definitieve ontwerp lijkt vooraan wat van de Mazda RX-8 te hebben geleend en vertoont achteraan overeenkomsten met de Gallardo. Twee doorlopende dakbeugels camoufleren de anders hoekige dakconstructie. Het ontwerp meet 4,43m in de lengte, is ruim 1,91m breed en 1,26m hoog.

De krachtbron ligt tussen de beide assen, achter het passagierscompartiment. Het is een achtcilinder die 487 paarden op stal heeft. Vermogen dat via een volledig elektronisch gestuurde ‘by-wire’ zestrapsautomaat naar het asfalt overgebracht zou worden. Voor de remmen werd dan weer een zuiver mechanische oplossing gekozen. De link met het wegdek wordt gevormd door 245/40 rubber vooraan en 295/40-banden achteraan. Op de vooras liggen die op 19-duims velgen. 2,69m verder naar achter wordt het rubber om 20-duims lichtmetaal geklemd. Prestaties zijn niet vrijgegeven.