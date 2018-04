Ford Focus Coupé-Cabriolet is klaar

Door: BV

O

p het Autosalon van Genève toont Ford de Coupé-Cabriolet-uitvoering van de Focus. Twee jaar geleden toonde Ford op het Autosalon van Parijs de Vignale; de voorloper van deze productieversie. De positieve respons op dat studiemodel zette Ford ertoe aan om het licht voor productie op groen te zetten. Midden 2006 worden de fabrieksbanden opgestart. Ford riep voor het uitwerken van het concept de hulp in fan Pininfarina. De wegklapbare hardtop bestaat uit twee delen en verdwijnt vanzelfsprekend volautomatisch onder de kofferklep. De vierzitter heeft een maximaal laadvolume van 500l wanneer het dak gesloten is.

Ford zal twee benzineversies aanbieden. De eerste krijgt de Duratec 1.6l met 100pk onder de kap. Een 2.0l van dezelfde motorenfamilie biedt benzinerijder 145pk. Dieselen hoort ook tot de mogelijkheden. Ford voorziet de 136pk sterke 2.0l TDCi. Het aanbod zal later wellicht nog uitgebreid worden, maar daarover wil de constructeur nu nog niets kwijt. De volledige technische details van de Focus Coupé-Cabriolet zullen dichter bij de commerciële lancering, later in 2006, worden bekendgemaakt.