Zuinig: VW Polo BlueMotion

olkswagen brengt van de Polo een extra zuinige versie op de markt. Die zal BlueMotion heten. Onder de kap van de pompvriendelijke dieselaar komt de 80pk sterke 1.4l driecilindermotor. Die neemt in de speciale Polo genoegen met 3,9l/100km; een halve liter minder dan gewoonlijk. Om dat te bereiken moest VW de versnellingsbakverhoudingen aanpassen en werd de aërodynamica onder handen genomen. Daarom ook ziet de Polo BlueMotion er een beetje anders uit. Volkswagen plant nog meer BlueMotion-modellen. Voorlopig is niet eens zeker of de Polo ook de Belgische catalogus haalt.