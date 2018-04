Prijs Hyundai Sonata diesel lager dan verwacht

Door: BV

oen de Hyundai Sonata CRDi op het Autosalon van Brussel z’n wereldpremière beleefde, ging de importeur nog uit van een basisprijs van € 23.999 voor de Belgische markt. De nieuwe 2-liter common-rail diesel met 136pk, gekoppeld aan een manuele zesbak, wordt uiteindelijk € 1.500 goedkoper. De basisuitvoering Lounge zal vanaf € 22.499 in de catalogus prijken. Het tweede uitrustingsniveau Business ziet de standaard manuele airco vervangen worden door een automatische klimaatregeling en heeft recht op ESP, tractiecontrole, parkeersensoren en cruise-control vanaf € 22.999. De topuitvoering Executive staat voor € 25.599 in de prijslijst. Een viertrapsautomaat is in optie leverbaar.