Meer over de zevenzitter van Lotus

otus Engineering, de ruimdenkende ontwikkelingsafdeling van de gelijknamige sportwagenbouwer onder Maleisisch bewind, presenteert in Genève de APX concept car. Zoals eerder aangekondigd zijn er geen productieplannen voor de crossover; het bedrijf wil enkel de mogelijkheden van z’n nieuwe VVA-platform etaleren. VVA staat daarbij voor Versatile Vehicle Architecture en dat zijn in dit geval geen holle frasen. De APX -wat dan weer staat voor Aluminium Performance Crossover- beschikt over een boven de voorwielen opgestelde V6 compressormotor (goed voor 300pk en 360Nm koppel) die de vier wielen aandrijft. Door veelvuldig gebruik te maken van aluminium weegt de constructie slechts 1.570kg haalt de 4,69m lange en 1,85m SUV 100km/u in een onuitgegeven tijd van 5,7l. De topsnelheid bedraagt 245km/u.

Toch gaat het Lotus vooral om de mogelijkheden van het VVA-platform. Dat is immers met een minimale inspanning aanpasbaar en kan zo de basis vormen voor de meest uiteenlopende koetswerkconcepten. Lotus heeft het onder meer over een achterwielaangedreven supersportwagen met middenmotor, een sportieve coupé met de motor voorin en de aandrijving op de achterwielen, een conventionele gezinswagen met een voorin geplaatste krachtbron en voorwielaandrijving, een crossover met vierwielaandrijving en zowat elke mogelijke combinatie tussenin. Een productmix zou al vanaf 30.000 stuks rendabel te maken zijn, klinkt het bij Lotus.