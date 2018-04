Porsche 911 GT3

Door: BV

orsche pakt op het Autosalon van Genève niet alleen uit met de 480pk sterke 997 Turbo. Het merk stelt er ook voor het eerst de GT3-uitvoering van de 997-generatie voor. Die puurt uit z’n atmosferische motorblok van 3,6l een maximumvermogen van 415pk. Om dat te bewerkstelligen werd de diameter van de gasklep verhoogd, is het uitlaatsysteem herzien om de tegendruk te verminderen, zijn er nieuwe cilinderkoppen en wijzigde de afstelling. In vergelijking met de standaard Carrera, beschikt de GT3 over ingekorte overbrengingsverhoudingen van de handgeschakelde zesbak. De printtijd bedraagt 4,3 tellen. Op topsnelheid duidt de wijzer 310km/u aan.

De GT3 heeft een mechanisch sperdifferentieel en een elektronisch aangestuurde tractiecontrole om de vermogensoverdracht op het asfalt zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De ophanging is voor het eerst van het actieve type. Het PASM (Porsche Active Suspension Management) kent een normale en extra harde instelling. De GT3 rust op 19-duims velgen.