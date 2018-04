Audi Allroad gelekt

Door: BV

udi ging nog een week wachten alvorens het doek van de nieuwe A6 Allroad te lichten, maar het beeldmateriaal is inmiddels gelekt. In Genève zal het model publiek te bewonderen zijn.

Audi oordeelde na positieve reacties op de Allroad concept die in januari 2005 op het Autosalon van Detroit werd voorgesteld, dat er ook een stoere versie van de A6 naast de intussen geïntroduceerde Q7 in het aanbod mocht staan. Al in juli 2005 viel daarover de definitieve beslissing. In datzelfde jaar werd ook de productie van de vorige generatie stopgezet.

Deze zomer wordt de nieuwe variant verkrijgbaar. Onder de kap komen wellicht een 2.7 TDI en 3.0 TDI dieselmotor. Benzineliefhebbers worden dan weer verwacht de keuze te krijgen uit een 3.6l V6 FSI en V8, eveneens met directe benzine-inspuiting, en een cilinderinhoud van 4,2l.