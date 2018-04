Audi RS4 Cabrio en Avant

Door: BV

udi lanceert in Genève twee extra RS4-versies. Na de berline worden nu ook een Cabrio en Avant aan het aanbod toegevoegd. Onder de kap zit nog steeds een 420pk sterke 4.163cc V8 die in staat is omwentelingssnelheden tot 8.250t/min. te halen. De koppelkromme bereikt een topwaarde van 430Nm bij 5.500t/min, maar ten minste 90% daarvan is beschikbaar van 2.250 tot 7.600t/min. De krachtbron beschikt over FSI directe benzine-inspuiting. Via een handgeschakelde versnellingsbak met korte, loepzuivere schakelwegen, worden de krachten naar de permanente vierwielaandrijving getransfereerd. Het quattro-systeem met zelfsperrend middendifferentieel stuurt in regel 40% van het vermogen naar de voorwielen en voedt de achttrein 60% van de aandrijfkracht.

De prestaties zijn zoals verwacht mag worden niet van de minste. Zowel de Avant als de Cabrio vragen voor de spurt naar 100km/u één tiende extra ten opzichte van de sedan en passeren de mijlpaal bijgevolg na 4,9 tellen. De vierdeursversie haalt 200km/u in 16,6 seconden. De Avant kan die oefening in 16,9 en de Cabrio in 17,5 tellen. Zoals steeds wordt de topsnelheid elektronisch afgeregeld op 250km/u. Vanzelfsprekend is het remsysteem aan zoveel geweld aangepast. De zwevende, geperforeerde en uiteraard goed geventileerde schijven vooraan krijgen een diameter van 365mm. Achteraan hebben ze een doorsnede van 324mm. De servotronic stuurbekrachtiging werd ook directer afgesteld. De standaard stabiliteitscontrole kent drie werkingsmodi; geheel ingeschakeld, een positie met actieve stabiliteitscontrole maar uitgeschakelde tractiecontrole, en een stand die geen enkele elektronische inmenging meer oplevert. Tenminste, dat beweert Audi.

Discretie is één van de troeven van de RS4, maar toch blijft al dat potentieel niet onopgemerkt. Een sportophanging legt de koets 30mm lager, de spoorbreedte is groter en dan zijn er natuurlijk nog de koetswerkaanpassingen. Zilverkleurige zijspiegels, een agressievere voorbumper, specifieke zijschorten, een honingraatmotief voor de luchtdoorstroomopeningen en een kont met twee indrukwekkende uitlaten verraden dat het om een niet alledaagse automobiel gaan.