Vierde concept voor Mini break

ini krijgt maar niet genoeg van het Traveler concept. De jonge BMW-dochter grijpt elk autosalon aan om een nieuwe versie van de aanstormende Mini Break tentoon te stellen. Telkens wordt een thema bedacht en de aankleding van de Traveler herbekeken. In Genève staat het showexemplaar in het teken van de Rally van Monte Carlo. Geen toeval, want de originele Mini behaalde daar diverse successen. De jongste break-studie, waarvan het productiemodel ten vroegste in 2008 verwacht wordt, is opgevat als service-wagen. En weer zijn het de accessoires die de show stelen.

Het spuitschema combineert een witte koets met een gedeeltelijk rood dak. Dat is het tegengestelde van de Rally-Mini’s die in de jaren zestig het rallycircuit onveilig maakten. Op de plaats waar Mini eerder al een kampeertafel opborg Őachteraan op het dak- vinden we nu een reservewiel. De buitenkoffers boven de achterste wielkasten bevatten het nodige gereedschap. Om verlichting zit de Mini Concept Genève alvast niet verlegen; in de zeshoekige grille vinden vier mistlichten huisvesting en bovenop de A-stijlen zit ook nog een exemplaar.

De aankleding is weerom specifiek, met een combinatie van wit en rood leder en tal van originele accenten. Zo kregen de twee buitenspiegels een andere kleur; één rood en één wit. Ook leuk; in één wiel zit een rode spaak. De servicemobiel zelf is ook niet bepaald onbeholpen; onder de kap zit de uit de Mini Cooper S afkomstige 1.6l compressormotor. Die heeft ditmaal 170 paarden op stal.