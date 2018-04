Officieel: nieuwe Ford S-Max en Galaxy

Door: BV

F

ord pakt fors uit op het Autosalon van Genève. Het merk met het blauwe ovaal stelt er twee nagelnieuwe monovolumes voor. De eerste is de opvolger van de D-Max concept car, een sportief getinte monovolume die boven de C-Max in het gamma geplant wordt en finaal S-Max zal heten, de tweede is de langverwachte opvolger van de Galaxy. De naam blijft behouden, maar in tegenstelling tot de uittredende generatie Ődie samen met de VW Groep tot leven werd gewekt- is deze variant alleen door Ford ontwikkeld. Ze debuteren aan het begin van de zomer.

Beide modellen tonen hetzelfde familiegezicht en zijn exact even breed, maar de S-Max (fotospecial) is zowel een stuk korter als 7cm lager dan de nieuwe Galaxy. Daardoor zijn enkel de koplampen en de motorkap tussen beide modellen uitwisselbaar. Beide exemplaren krijgen Fords FoldFlatSystem (FFS), een opklapsysteem dat de tweede en derde zetelrij met een minimum aan handelingen de vloer in doet verdwijnen.

Onze contreien moeten zich vooral verheugen op de komst van de Duratorq TDCi 1.8l dieselmotor. Die wordt in beide modellen aangeleverd en zal 125pk en 320Nm (340Nm gedurende enkele tellen met de overboost-functie) sterk zijn. Ford koppelt de diesel aan een handgeroerde zesbak. Een tot 100pk gereduceerde versie is er -dit maal met een vijfbak- enkel in de Galaxy. Erboven mogen we nog een 140pk sterke tweeliter verwachten. Zowel de S-MAX als de Galaxy krijgen nog een 145pk en 190Nm sterke 2.0l benzinemotor onder de kap. De S-Max krijgt, om de sportiviteit te benadrukken, ook de bij Volvo geleende vijfcilinder uit de Focus ST tussen de voorwielen. Die heeft een inhoud van 2,5l en levert 220pk en 320Nm.