Snelste Mini staat in Genève

ohn Cooper Works, de huistuner van Mini, stelt in Genève de GP Kit voor. Het Britse bedrijf maakt de snelste Mini in een gelimiteerde oplage van 2.000 stuks. De krachtigste Mini puurt uit z’n geblazen 1.6 niet minder dan 218pk (of 136pk per liter). In niet eens 6,5 seconden sprint het trendy rij-ijzer naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt 233km/u. De koppelkromme bereikt een waarde van 245Nm.

Om de prestaties te verbeteren, heeft John Cooper Works de standaard Cooper S niet alleen een krachtkuur gegeven, maar hem ook op dieet gezet. Enkele componenten van de ophanging worden uitgevoerd in aluminium, de geluidsisolatie werd achterwege gelaten en de achterbank sneuvelt om in het totaal 40kg te besparen.

De uitrusting omvat een differentieel met beperkte slip, stabiliteitscontrole, Recaro sportzetels in zwart leder, een CD-speler en airco. Het bedrijf ontwikkelde ook een upgrade voor de remmen en de ophanging. Ook die worden steeds gemonteerd. De speciale uitvoering zal enkel geleverd worden in een specifieke blauwe koetswerkkleur, met een zilverkkleurig dak en rode buitenspiegels.