Europees debuut voor Accent driedeurs

yundai stelt op het Autosalon van Genève de Accent driedeurs voor. Daar waar de klassieke vierdeurs ontwikkeld is voor een oudere doelgroep, viseert de constructeur met deze driedeurs een jonger publiek. Het ontwerp bleef niettemin klassiek.

Onderhuids is de Accent een volledig nieuw product. Hij wordt groter dan z’n voorganger, maar de groei is lang niet zo spectaculair als sommige (Europese) concurrenten laten optekenen. Hij is slechts 20mm langer, 15mm breder en 75mm hoger geworden. De wielbasis nam wel toe met 60mm en dat komt het plaatsaanbod binnenin ten goede. Door z’n afmetingen valt de nieuwe Hyundai tussen het B- en C-segment.

De klant krijgt de keuze uit een 1.4i van 97pk en een 1.6i van 112pk voor wat de benzines betreft, en een onlangs in de Getz GT geïntroduceerde 1.5 CRDi dieselkrachtbron met 110pk. De nieuwe Accent komt nog voor de zomer naar ons land.