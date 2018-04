VW toont kleine SUV

Door: BV

et is geen geheim dat Volkswagen werkt aan een SUV-versie op basis van het nieuwste Golf-platform, maar op de compleet onrealiseerbare concept-T na, had het model nog niets laten zien. Daarin komt op het Autosalon van Genève verandering. Dan laat het merk de Concept A zien, die als een voorbode voor het nieuwe model beschouwd kan worden. In 2008 kan het model op de markt komen, klinkt het bij VW. Het wordt één van niet minder dan 20 nieuwe modellen die de constructeur de komende jaren zal voorstellen. Ten minste de helft daarvan wordt uitgespeeld in segmenten waarin Volkswagen op dit ogenblik niet actief is.

De 4,35m lange, 1,86m brede en 1,55m hoge concept krijgt een interieur met vier kuipstoelen en een zwevend opgesteld dashboard. De toegang wordt verzekerd door twee tegengesteld openende portieren. Zoals dat hoort, laat VW ook de B-stijl achterwege. De koffer is toegankelijk via een tweedelige klep. Achter de bolle, driedimensionaal uitgewerkte grille, huist een dubbel geblazen benzinemotor. Die puurt dankzij z’n turbo én compressor 150 paarden uit 1,4l inhoud. En omdat de stoere looks toch door een beetje terreincapaciteiten gestaafd moeten worden, maakt de permanente 4Motion vierwielaandrijving deel uit van de aandrijflijn. Omdat het oog ook wat wil, vormen 20-duimsvelgen en 295-rubber de link met het asfalt.