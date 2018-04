Sportec SPR 1

Door: BV

et is niet zonder sarcasme dat juist de Zwitsers, waar de snelheidsbeperkingen zo mogelijk nog idioter bedacht zijn dan bij ons en de pakkans zowat 99% bedraagt, wat graag uitpakken met de meest onwereldse snelheidsmonsters. Een diepmenselijk trekje zullen we maar zeggen, dat door Sportec met de SPR1 op schitterende wijze wordt belichtij Sportec belooft op zijn communiezieltje slechts tien exemplaren te bouwen van deze supersportwagen. Indien gewenst, staat een persoonlijke adviseur paraat om de volledige interieuraankleding exact op maat te personaliseren.

De ontwikkeling van deze wagen was niets anders dan een zoektocht naar de grenzen van het haalbare om mensen op een heel bijzondere wijze mobiel te maken. Het kloppende hart van de Sportec SPR1 is een 800 pk sterke boxermotor, die achteraan zit en adembenemende prestatiecijfers laat optekenen. De klassieke sprintoefening wordt in 3 seconden rond afgeklokt, terwijl de snelheidsmeter na amper 8,7 s al de 200 km/u markering aantikt. De duw in de rug houdt pas om nadat de snelheidsmeter rond 380 km/u bengeltij Om dit alles mogelijk te maken moest diep gegrepen worden in de lade met toptechnologie. Speciaal geproduceerde onderdelen voor de aandrijving en de assen bleken onontbeerlijk om zoveel geweld naar de weg te leiden. Het elektronisch geregelde onderstel wordt met een druk op de knop aangepast aan de rijomstandigheden en gewenste prestaties om de veiligheid en het comfort te dienen. De gesmede velgen gunnen een blik op de indrukwekkende reminstallatie. Ook hier worden topprestaties geleverd: minder dan 36 m volstaan om de wagen vanuit 100 km/u tot stilstand te brengen.