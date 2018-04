Fiat Grande Punto gezien door de bril van Bertone

Door: BV

et salon van Genève is traditioneel het schouwtoneel voor concept cars en in het bijzonder voor de gespecialiseerde design- en carrosseriebedrijven. Het befaamde Bertone zal er zijn interpretatie tonen van de Fiat Grande Punto. De getalenteerde ontwerpers van Bertone vertrokken van een Fiat Grande Punto als basis voor een sportieve wagen met schuifdak. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een duikende voorkant, een hoge gordellijn en een gespierde achtersteven. Bertone heeft het over een eerste project voor een nieuwe generatie compacte cabrio’s, waarbij interieurruimte en comfort voluit aandacht krijgen.

Bertone is het oudste carrosseriebedrijf in Italië, waarschijnlijk zelfs in Europa. Het werd in november 1912 te Grugliasco nabij Turijn gesticht door Giovanni Bertone. Aanvankelijk ging het om het bouwen en herstellen van door paarden getrokken karren en koetsen. In 1921 volgde een eerste auto-opdracht, onmiddellijk gevolgd door een tweede, voor niemand minder dan Fiat. Het was de Fiat 501 Sport Siluro Corsa, of het type auto’s waarmee Bertone zich tot op heden liefst geassocieerd ziet: performante en sportieve wagens uit het hogere segment! Tijdens de dertiger jaren werd de samenwerking met Fiat en Lancia (o.a. Aprillia) nog intenser. Een absolute mijlpaal werd echter de Alfa Giulietta Sprint (1954). Aanvankelijk waren slechts 500 stuks geplandij het werden er in 12 productiejaren liefst 40.000! In het geschiedenisboek van dit familiebedrijf, duiken prestigieuze namen op als de BMW 3200 CS, Lamborghini Miura en Countach, Ferrari Dino 308 GT4, Volvo 780 of betaalbare sportievelingen als de Fiat X1/9 en hartveroverende 850 Spider. Vandaag staat Bertone voor het volledige traject tussen 'statisch object' en 'rijdend voorwerp'. De specialisaties design, engineering, het bouwen van prototypes tot en met het verzorgen van de volledige productie, zijn hier aanwezig. De jaarproductiecapaciteit van Bertone kan tot zowat 70.000 wagens bedragen.