VW wijzigt Touareg-aanbod

e basis benzinemotorisatie voor VW’s Touareg is voortaan een direct ingespoten V6 benzinemotor met 3,6 liter longinhoud. De 3.6 V6 FSI is 400 cc groter dan de vroegere instapmotor die hij aflost, waardoor het vermogen met 40 pk stijgt tot 280 pk of 206 kW. Het max. koppel bedraagt 360 Nm t.o.v. 315 Nm voor de ‘oude’ 3.2 V6 en moet de Touareg beter laten presteren in het terrein, alsook meer soepelheid schenken bij het hernemen op de weg. Ondanks een krachtiger motor, wijzigt het verbruik niet (gemiddeld 13,8 l/100 km). VW laat de 3.6 V6 FSI volgen door een 6-traps automaat.Richtprijs: +/- 49.000 euro.

Nog een nieuwigheid voor de Touareg-klanten is de mogelijkheid om de V6 TDI voortaan te combineren met een manuele schakelmechaniek. De automaat blijft echter in de prijslijst behouden. Het prijsverschil zal ongeveer 2300 euro bedragen.