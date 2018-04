Hij is er: Porsche 997 Turbo

Door: BV

orsche heeft de laatste 911-generatie nu ook met een Turbo bedacht. De sportwagen krijgt meteen de eerste benzinemotor met een turbo met variabele geometrie onder de kap.

De 997 Turbo levert 480pk bij 6.000t/min en heeft daarmee 60 paarden méér op stal dan z’n illustere voorganger. De koppelcurve van de 3,6l boxermotor klimt ook 60Nm de hoogte in. Dankzij de variabele schoepenverstelling van de drukvoedingsturbine is dat voortaan ook over een zeer breed toerentalbereik beschikbaar; van 1.950 tot 5.000t/min. Wie z’n Turbo bestelt met het ‘Sport Chrono Pakket’ krijgt een extra knopje op het dashboard waarmee de turbodruk gedurende 10 seconden met 0,2 bar verhoogd wordt. Gedurende 10 tellen zwelt het koppel dan tot 680Nm.

De Turbo wordt geleverd met een handgeroerde zesbak of een Tiptronic S-automaat die even veel verhoudingen telt. De eerste variant haalt 100km/u in 3,9 seconden en rondt de kaap van 200km/u na 12,8 tellen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 12,8l/100km. De Triptronic S is nog een tikkeltje sneller. De sprint neemt 3,7 seconden in beslag en 200 staat na 12,2 seconden op de teller. De coupé met automaat lust wel elke 100km 8 deciliter brandstof extra. De topsnelheid bedraagt voor beide varianten 310km/u.

De nieuwe Turbo wordt altijd op de vier wielen aangedreven. Porsche ontwikkelde een nieuwe ultralichte aandrijflijn die het vermogen over de voor- en achteras spreidt door middel van een elektronisch gestuurde lamellenkoppeling. Om een efficiënte vertraging te verzekeren, monteert het merk uit Stuttgart schijven met een diameter van 350mm. Vooraan hebben de klauwen zes zuigers, achteraan vier. Een optioneel keramisch remsysteem voorziet nog 3cm grotere schijven vooraan, garandeert een betere uithouding en is niet minder dan 17kg lichter. De nieuweling onderscheidt zich van z’n minder krachtige broertjes met een nieuwe voor- en achterbumper en met luchtinlaten voor de 22mm bredere wielkasten achteraan. Uiteraard mocht ook een achtervleugel niet ontbreken.