Audi werkt aan compacte SUV 'Q5'

Door: BV

udi werkt aan een compacte SUV, een concurrent voor de BMW X3, en het merk overweegt zelfs de introductie van een kleinere softroader. Dat zegt tenminste Ulrich Hackenberg, directeur conceptdesign bij Audi. De X3-concurrent die naar analogie met de recent geïntroduceerde grote SUV Q5 gedoopt zou worden, zou in 2008 in Europa en de VS in de catalogus moeten staan. Audi gebruikt daarvoor wellicht het onderstel van de A4.

Nog volgens Hackenberg, overweegt Audi de komst van een Q3. Die kleine SUV zou dan de tegenhanger kunnen zijn voor de Golf SUV die Volkswagen in 2007 wil introduceren. In 2000 toonde Audi op het Autosalon van Parijs met de Steppenwolf (foto) al eens een studiemodel van een kleine terreinwaardige driedeurs. Die had een quattro-aandrijflijn en kreeg een 225pk sterke 3.2l V6 in het vooronder. De beslissing daarover is nog niet gevallen.