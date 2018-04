Tussenmotor verrijkt 1007-aanbod

Door: BV

P

eugeot voegt enkele maanden na de introductie een extra benzinemotor toe aan het motorenpalet van de 1007. Het gaat om een 1.4l 16v met een vermogen van 90pk en een maximumkoppel van 133Nm dat bij 3.250t/min. beschikbaar is. De technologisch geëvolueerde motor onderscheidt zich door de toepassing van een continu variabel distributiesysteem aan de inlaatzijde. Op die manier wordt het rendement geoptimaliseerd. Dat resulteert in een beter bruikbaar vermogens- en koppelverloop en beperkt het verbruik. De 90pk-versie komt tussen de huidige 75pk sterke 1.4 en de 1.6 met 110pk in.