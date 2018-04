Eerste gegevens Chevrolet Epica

Door: BV

hevrolet presenteert op het Autosalon van Genève de opvolger van de Evanda. Die zal luisteren naar de naam Epica. De sedan wordt gelanceerd met twee dwars gemonteerde zescilinder lijn-motoren. Hij verschijnt vanaf juni op de Europese markt. De voorwielaangedreven nieuweling is een stuk groter dan de berline die hij aflost. Het model meet in lengte, breedte en hoogte respectievelijk 4.805, 1.810 en 1.450mm en beschikt over een wielbasis van 2,70m. Het vormgeving laat zich volgens de constructeur kenmerken door de oplopende, wigvormige contouren op de flanken, een krachtige lijn die over het bovenste deel van de portieren loopt, de uitstekende portiergrepen, de verchroomde grille met de forse horizontale lamel waarop trots het Chevrolet ‘bow-tie’ embleem prijkt, grote koplampen die in de zijschermen door-lopen en al even opvallende achterlichtunits.

De zescilinders waarmee het model gecommercialiseerd wordt hebben een inhoud van 2.0 en 2.5l en leveren respectievelijk 152 en 155pk. Later volgt een versie die Chevrolet’s nieuwe common-rail turbodieselmotor onder de kap krijgt. De zescilinders krijgen standaard een handgeschakelde vijfversnellingsbak, maar het merk zal ook telkens een nieuw elektronisch bediende automaat met even veel verhoudingen aanbieden.