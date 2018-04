Om van te snoepen: Alfa Spider

Door: BV

e Alfa Spider, die net als de 159 Sportwagon z’n werelddebuut zal beleven in Genève, is in wezen de dakloze variant van de Brera. De Italianen houden vast aan de aanduiding Spider om de traditie, die teruggaat tot de jaren ’50 met de Giulietta Spider, te eren. Aan boord van de Spider is plaats voor twee inzittenden. De achterste (nood)-zitplaatsen van de Brera worden aan de dakconstructie geofferd. Dat is niet Őzoals zo vaak tegenwoordig- een wegklapbaar metalen dak, maar een conventionele constructie met linnen. Met een druk op de knop trekt het dak zich in 20 tellen onder de harde afdekplaat terug. Het neemt gevoelig minder plaats in beslag dan een metalen klapdak, wat volgens de Italianen de bruikbaarheid (omwille van de grote kofferinhoud) bevordert.

De afmetingen wijken nauwelijks van die van de Brera af. De koets meet 1,83m in de breedte, is 4,39m lang en 1,37m hoog. De Spider komt er van meet af aan in twee uitrustingsniveau’s en met even veel benzinemotoren: een 2.2l met 185pk en een 3.2l V6 die 260 paarden kan loslaten. De eerste teistert het asfalt via de voorwielen. De topversie krijgt hulp van de achterwielen. De brandstof wordt bij beide benzineslurpers rechtstreeks ingespoten. Het lot van de 200pk sterke 2.4JTD, die wel onder de kap van de Brera zit, is momenteel nog onzeker.