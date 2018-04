Heuliez Macarena: Peugeot 407 Cabrio

Door: BV

euliez, het Franse bedrijf dat voor Peugeot de 206- en 307 Coupé-Cabriolet en voor Opel de Tigra TwinTop produceert, zal op het Autosalon van Genève een 407 met wegvouwbaar dak voorstellen. Het is daarbij vooral om de dakconstructie te doen. De Fransen bewijzen immers ook complexe dakconstructies met meer dan 2 delen te kunnen bouwen. De producent steekt zelfs de recente Opel Astra, Volvo C70 en VW Eos met drie scharnierende delen naar de kroon. De Macarena -want zo heet de creatie- beschikt immers over vier dakpanelen. Die zijn allen uitgevoerd in glas en omdat ze zo compact samenvouwen, passen ze zonder meer in de uitsparing achter de zetels. Een tegengesteld openende kofferklep werd op die manier overbodig. Onder de kofferklep van de Macarena is sowieso plaats voor 300l bagage. Heuliez heeft nog meer snufjes bedacht: de voorste dakpanelen kunnen net als bij een schuifdak achteruit geschoven worden zonder dat de rest van het dak geopend wordt.

Als Cabrio is deze 407 een eigenaardige creatie. Het showmodel beschikt over vier portieren. De B-stijl bleek immers onontbeerlijk voor de structurele integriteit. In die mate zelfs, dat achter de voorzetels een horizontale balk beide uiteinden verbindt. Dat maakt het gebruik van twee grote portieren uiteraard onoverkomelijk ongemakkelijk. Het is uitgesloten dat het model ooit in productie gaat, maar Heuliez solliciteert wel naar nieuwe contracten.