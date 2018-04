Officieel: nieuwe Skoda Roomster

Door: BV

koda heeft de Roomster klaar; het productiemodel zal debuteren op het Autosalon van Genève en hoort in september z’n weg tot bij de dealers te vinden. Het is 2,5 jaar geleden dat Skoda het model als designstudie voorstelde op de IAA in Franfurt.

De schuifdeuren die het eerste prototype sierden, maar op verdere evoluties als de Yeti al niet meer te zien waren, hebben het productiestadium ook niet gehaald. De Roomster wordt een conventionele vijfdeurs, maar oogt niettemin apart. Dat is niet alleen te danken aan de grote glaspartijen, de dynamische flanklijnen of de gecamoufleerde hendel voor het achterportierij De Roomster krijgt ook een onderscheidende voetdruk, met achteraan bijna 10cm meer spoorbreedte dan vooraan. In het interieur komt achteraan een Varioflex-achterbank, die zowel neerklapbaar als verschuifbaar is. De centrale zit ervan is bovendien verwijderbaar, waarna de twee resterende zitplaatsen in de breedte verschoven kunnen worden. Opel’s Meriva Őeen gedoodverfde concurrent voor de nieuwe Tsjech- heeft een soortgelijk systeem.

Op de nieuwe bodemplaat zal Skoda drie benzinemotoren en even veel dieselstokers monteren. De krachtbronnen worden overgenomen uit het Fabia-programma. Het gaat om een 1.2 1.4 en 1.6 benzine met vermogens van 64, 86 en 105pk. De instapdiesel wordt een 1.4 met 70pk, daarboven vinden we een krachtiger variant met gelijke inhoud en 80pk vermogen en de topper wordt een 105pk sterke 1.9. Standaard worden die allen aan een handbediende versnellingsbak gekoppeld, maar het merk houdt een automaat achter de hand.