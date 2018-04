Nu ook M van Z4 Coupé

Door: BV

oals aangekondigd komt er ook een door M opgekittelde versie van de fonkelnieuwe Z4 Coupé. Die wordt nagenoeg gelijkertijd met de technisch verwante uitgave van de roadster voorgesteld. De origineel gelijnde gesloten versie valt dezelfde uiterlijke opsmuk als de open variant te beurt; een grotere gapende luchthapper en een duidelijker geprofileerde spoilerlip, beter gevulde wielkasten dankzij een sportophanging en bredere banden -225/45 vooraan en 255/40 achteraan- op 18-duims lichtmetaal, een dikkere achterbumper, kofferspoiler en natuurlijk de twee dubbele uitlaatstukken.

Onder de lange neus moet de klassieke 265pk sterke zes-in-lijn van de topmotorisatie plaats ruimen voor de gekende 3,2l ruime zescilinder met dezelfde architectuur uit de M3. Die braakt 343pk en 365Nm uit en stuurt die kracht via een handgeroerde pook (waarachter zes verhoudingen schuilgaan) naar de achteras. Het aanbod zal van een sequentiële schakeloptie verstoken blijven. Wie het span goed ment, stuwt de Z4 M Coupé naar 100km/u in vijf tellen rond. Dat is 7 tienden minder dan de 3.0i erover doet. De topsnelheid wordt elektronisch beteugeld; bij 250km/u is het uit.

Het onderstel is grotendeels gelijk aan dat van de Z4 M Roadster die op het Autosalon van Brussel debuteerde. Enkel de demper/veer-combinatie werd specifiek op de gewichtsverdeling van het gesloten exemplaar afgestemd. De koets is zeer stijf, met een torsieweerstand van 32.000Nm/graad. Het variabele M-differentieel zagen we al op de M3, terwijl het remsysteem rechtstreeks van de M3 CLS afkomstig zou zijn.

De Z4 M Coupé zal vanaf april van de band lopen in Spartanburg (Zuid-Carolina, VS). De eerste leveringen worden in augustus verwacht.