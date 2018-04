Seat frist Ibiza op

Door: BV

eat’s laatste Ibiza-generatie staat sinds 2001 in de catalogus. Tijd voor een opfrisbeurt, dacht de constructeur, al blijft die op zich bescheiden. Het front krijgt voortaan ook op de instapversies de agressiever gelijnde bumper die voorheen voor de sportieve FR was voorbehouden. Het verschil wordt enkel nog gemaakt door de grille in honingraatmotief voor deze laatste. Een andere achterbumper moet eveneens de assertiviteit van de kleine Spanjaard benadrukken. Op de kofferklep prijken de letters IBIZA voortaan centraal onder het logo. De velgen groeien voor de basisversies met één maat tot 15-duims en de FR staat voortaan op hertekende 17-duimers. Verder rommelt Seat nog wat met het kleurenpalet. Enkele minder populaire tinten verdwijnen en Robijnrood, Zenithgrijs en Brisablauw worden aan de catalogus toegevoegd.

Aan de binnenzijde worden de materialen opgewaardeerd. De bekleding wordt aangepast en de tinten gemoderniseerd. Onderhuidse aanpassingen zijn er nauwelijks of niet; de gekende motoren blijven onder de kap. Wel nieuw is de dubbele zichtbare uitlaat die elke versie met 100pk of meer te beurt valt. De marktintroductie is voorzien in maart.