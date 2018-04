Chevrolet Captiva debuteert in Genève

Door: BV

et nieuwe Chevrolet onthuld in Genève de productieversie van de SUV die momenteel nog op het Brusselse Autosalon als studiemodel te bewonderen is. Het model dat Captiva werd gedoopt, zal z’n organen delen met de aanstormende Frontera-opvolger van GM-groepsgenoot Opel. De Chevrolet krijgt een eigen, expressief design en zal 4,63m lang, 1,85m breed en 1,72m hoog worden. De wielbasis bedraagt 2,70m. Hij wordt leverbaar met vijf of zeven zetels.

Chevrolet zal de klant de keuze laten tussen voorwiel- en vierwielaangedreven versies. Bij laatstgenoemde versies worden de achterwielen ingeschakeld als gripverlies optreedt. Chevrolet gebruikt daarvoor een elektromagnetische koppeling.

Chevrolet zal drie dwarsgeplaatste motoren aanbieden. De eerste is een 2.4l benzinemotor die 142pk en 220Nm levert en volgens de constructeur genoegen neemt met net geen 10l/100km. De topversie krijgt ook een benzineslurper onder de kap. Het gaat om een 3,2l V6 die goed is voor 225pk en 302Nm. Daartussen poot Chevrolet voor het eerst een dieselkrachtbron. Dat is een common-rail diesel 150pk en 310Nm rijk is en de SUV in ruil voor 7,6l 100km ver brengt. Het is meteen de eerste toepassing van een nieuwe familie dieselkrachtbronnen die we binnenkort ook in andere Chevrolet-producten zullen aantreffen.

De voorwielophanging bestaat uit een McPherson veerpootconstructie. Achteraan zit een onafhankelijk multilinksysteem. Viercilinderuitvoeringen zijn steeds uitgerust met 215/70 banden en 16-duims wielen, terwijl de V6 op 235/60 banden en 17-duims wielen staat.