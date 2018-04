Nieuwe diesel voor Audi A4

Door: BV

udi breidt het aanbod TDI-motoren in de A4 en A4 Avant uit met de inmiddels uit de A6 gekende 2,7l V6. Die motor is er in twee vermogensversies; één die 180pk levert en een ‘Belgische’ variant die bij een fiscaal aantrekkelijk 163pk de strot wordt afgeknepen. Het maximale koppelwaarde van beide versies bedraagt 380Nm vanaf 1.400t/min, maar bij de 180pk-uitvoering wordt die tot 3.300 in plaats van tot 3.000t/min uitgesmeerd. Het model krijgt voorwielaandrijving en een manuele zesbak. De fabrieksversie haalt 100km/u in 8,4 tellen en kan 230km/u snel zijn. De minder krachtige afgeleide heeft 8,8 tellen nodig voor dezelfde oefening en houdt het bij 224km/u voor bekeken. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,7l/100km. Het prijskaartje start bij € 33.500.

Tegelijk maakt het merk met de ringen de quattro-aandrijflijn beschikbaar in combinatie met de 2.0 TDI (in dit geval steeds 140pk sterk) en een manuele zesbak. Die uitvoering is er vanaf € 31.440.