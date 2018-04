Mitsubishi Concept-CT in Detroit

Door: BV

et Japanse Mitsubishi toont in Detroit een naar Amerikaanse normen piepkleine sportieve stadswagen (3,8m lang). Het design is geïnspireerd op de grote scooters die deze dagen behoorlijk populair zijn. De toegang tot het interieur wordt verzekerd door tegengesteld openende deuren en zoals dat tegenwoordig gaat, werd de B-stijl achterwege gelaten. Het interieur wordt gedomineerd door de boordplank. Dat is in feite één groot scherm over de ganse breedte dat meteen ook de boordinformatie als snelheid en motortoerental weergeeft. De bediening van de audio-installatie en de klimaatregeling gebeurt via een touch-pad. De vormgeving van de stoelen is minimalistisch om de hoogtechnologische lichtgewichtmaterialen waaruit ze zijn opgetrokken te benadrukken.

Het nieuwste studiemodel heeft een 1.0l driecilinder onder de kap. Die levert maximaal 68pk en drijft de voorwielen aan. Net als bij de Lancer Evolution MIEV zijn de vier wielen voorzien van in de velg ingewerkte elektromotoren met en maximumvermogen van 20kW elk.