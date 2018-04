Chrysler presenteert eerste SUV

Door: BV

C

hrysler heeft in de VS z’n eerste grote SUV voorgesteld. De Aspen moet vooral ruimte in overvloed bieden. Hij beschikt over drie zitrijen en biedt plaats aan maximaal acht personen. De tweede zitrij kan bestaan uit een in drie (!) delen neerklapbare bank, of Ővoor wie het luxueuzer wil- uit twee afzonderlijke verwarmde zetels. Het interieur wordt door LEDs verlicht en het merk zal zeker een uitgebreid DVD-entertainmentsysteem met surround-sound ter beschikking stellen. De beschikbare bagageruimte zou Őzonder specifieke gegevens mee te geven- tot de grootste in z’n klasse behoren.

Onder de kap komen twee achtcilinders. De eerste is de 4,7l Magnum die met 235pk wel heel povertjes voor de dag komt. De andere is de 5,7l HEMI die goed is voor 335pk en beschikt over cilinderuitschakeling. Dat systeem laat de V8 toe bij lage belasting 4 cilinders uit te schakelen en op brandstof te besparen. De Aspen Őniet toevallig genoemd naar het Wintersportoord- heeft standaard een vijftrapsautomaat en vierwielaandrijving. De definitieve specificaties zijn nog niet vastgelegd. Over een Europese carrière rept het merk nog met geen woord.