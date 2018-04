Officieel: Peugeot 207!

Door: BV

eugeot heeft nu ook officieel de eerste gegevens van de 207 vrijgegeven. Die moet de immens populaire (5,4 miljoen stuks) 206 opvolgen. Het debuut volgt op het Autosalon van Genève. Halverwege het jaar volgt de marktintroductie. Toch betekent de 207 niet meteen het einde voor de 206. Peugeot zegt ook die wagen nog jaren in productie te zullen houden. Het nieuwe model wordt gelanceerd als drie- en vijfdeurs. Later volgen extra koetswerkversies. De wagen wordt gebouwd op hetzelfde platform als de recent geïntroduceerde 1007. Het ontwerp is geheel voor rekening van Peugeot’s eigen designstudio.

Tussen de voorwielen vinden we in eerste instantie zes motoren, met een evenredige verdeling tussen benzine- en dieseldrinkers. Een 1.4 8v met 75pk, een 1.4 16v met 90pk en een 1.6 16v met 110pk horen tot de eerste categorie. De instapdiesel heeft 70pk en een inhoud van 1.4l. Daarboven vinden we twee versies van de 1.6 HDi-motor, respectievelijk 90 en 110 paarden sterk. Nog voor het einde van het jaar worden twee pittige benzinemotoren (door PSA ontwikkeld in samenwerking met BMW) aan het aanbod toegevoegd.

Onder de nieuwigheden zijn adaptieve bochtverlichting en een ingebouwde luchtverfrisser. Na de Citroën C4 wordt nu dus ook een tweede auto met dat gadget uitgerust. Belangrijker is de veiligheidsuitrusting met 6 airbags.

De 207 wordt in het totaal 4,03m lang, 1,72m breed en 1,47m hoog. Dat is 20cm langer, 6,5cm breder en nog 5,6cm hoger dan de 206. Door de toegenomen afmetingen stijgt ook het gewicht; van ten minste 1.025kg naar minimaal 1.156kg. De kofferinhoud zwelt van 245l naar 270l.