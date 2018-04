Toyota F3R is rijdende woonkamer

Door: BV

T

oyota haalt op het Autosalon van Detroit het concept van de minibus van onder het stof. Het merk stelt er immers de F3R voor. Een studiemodel, van de Californische designstudio van het merk, dat zich vooral op jongeren richt. Die beschouwen hun auto immers als een volwaardig verlengstuk van de woonkamer, klinkt het bij Toyota. Met die gedachte in het achterhoofd werd de F3R ingericht. In het interieur zitten drie unieke, modern ogende zetelsets. Ze bieden voldoende zitruimte voor 8 volwassenen. De koets is toegankelijk via conventionele portieren vooraan en dubbele tegengesteld openende exemplaren achteraan.

De bestuurderszetel is draaibaar en de passagierszetel is omvormbaar tot een comfortabele bank. In het midden kunnen de zetels tot een sofa omgevormd worden. Omdat je aan boord ook nog wat om handen moet hebben, zijn twee LCD-schermen gemonteerd. Toyota had evenwel ook oog voor het milieu; het gros van de interieuraankleding is vervaardigd in recycleerbare materialen en het busje word door een hybride krachtbron aangedreven.