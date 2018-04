Het Autosalon in cijfers

Door: BV

orgen, donderdag 12 januari, opent het autosalon dan ook de deuren voor het grote publiek. Vakorganisatie Febiac Őde organisator van het gebeuren- zette enkele sprekende cijfers voor deze 84ste editie op een rij.

Het Autosalon is met een geschat bezoekersaantal van 750.000 mensen het grootste publieksgebeuren van het land. Daarenboven heeft bijna de helft van de bezoekers de intentie om zich binnen afzienbare tijd een nieuw voertuig, auto of motor, aan te schaffen. Voor het bezoek wordt ruim de tijd genomen; Febiac ontdekte dat een gemiddelde bezoeker er iets meer dan 5 uur over doet. Dat is nodig, wil die de 270 exposanten gezien hebben. Iemand die elke gang op het autosalon doorkruist, heeft aan het eind van de dag 9km afgelegd. Die 270 exposanten stellen in het totaal niet minder dan 850 wagens en 500 motorfietsen en scooters tentoon. Buiten de Heizelpaleizen staan nog eens 580 testwagens te wachten op potentiële kopers.

De opbouw van het Autosalon start al half december. Vanaf het begin van de werken tot en met de volledige demontage werken er in het totaal zo’n 9.500 mensen in de Heizelpaleizen.