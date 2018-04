Meer over de nieuwe Hyundai Santa Fe

Door: BV

erwijl de ‘Dakar’ in volle gang is en in Brussel de laatste hand wordt gelegd aan het 84ste Auto- en Motosalon, toonde Hyundai ons de tweede generatie van de Santa Fe, een nieuwkomer die op de Heizel ontbreekt, omdat hij pas in maart n.a.v. het salon van Genève zijn Europese première mag vieren.

De eerste generatie debuteerde in 2000 en vond in de voorbije 5 jaar ruim 20.000 kopers in de Belux, waarvan 56% een tweewielaangedreven versie vond volstaan. De tweede generatie komt als SUV veel geloofwaardiger naar voren. Dat heef te maken met zijn uiterlijk vertoon: de frontpartij oogt stoerder en de achtersteven is moderner en vloeiender getekend. De wagen is 17 cm langer, 5 cm breder en slechts 2 cm hoger dan zijn voorganger. De grootste vooruitgang vinden we echter in het interieur, waar zichtbaar meer luxe tentoon gespreid wordt Ő o.a. hout- en accenten in mat aluminium - en het dashboard opvalt door een vloeiend lijnenspel. Het koffervolume groeide tot 774 liter aan en optioneel kan er een derde zetelrij geleverd worden, met twee afzonderlijke zitjes die helemaal verdwijnen in de vlakke koffervloer.

Een voor onze markt onontbeerlijke troef is de beschikbaarheid van een dieselmotor. De Hyundai Santa Fe van de tweede generatie speelt een 2.2 CRDi uit, een 150 pk sterke dieselmotor met 16 kleppen en 335 Nm koppel, beschikbaar tussen 1800 en 2500 tr/min. Zijn gemiddeld verbruik wordt met 7,1 l/100 km gespecificeerd. De motor kan gecombineerd worden met twee- of vierwielaandrijving, een manuele of automatische schakelmechaniek (+ 1850 €), telkens met 5 verhoudingen. Prijs vanaf 27.999 euro. Wie het toch bij een benzinemotor houdt, krijgt de 2.7 V6 aangeboden, goed voor 189 pk en 248 Nm max. koppel. Deze motor kan manueel geschakeld worden in combinatie met twee- of vierwielaandrijving. Automatisch schakelen kan enkel samen met vierwielaandrijving. Prijs: vanaf 25.499 euro.