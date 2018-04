Ford neemt 475pk sterke Shelby in productie

Door: BV

ord voegt een 475pk sterke Shelby GT500 toe aan het aanbod van de nieuwe Mustang. Het model werd eerder al voorgesteld als concept, en nu gaat de supercharged 5,4l V8 effectief in productie. Om plaats te maken voor dat blok verschijnt een bult op de motorkap. De nieuweling gaat deze zomer op de thuismarkt in de verkoop. Zowel de coupé als de cabrio krijgen de nieuwe motor in de neus. Het uiterlijk wordt aangedikt met specifieke voor- en achterbumpers, 19-duims wielen (vooraan geschoeid met 255/45- en achteraan voorzien van 285/40-rubber) en uiteraard de nodige typeplaatjes. Ook het interieur wordt sportiever aangekleed.

Ford achtte het raadzaam het onderstel voor z’n nieuwe taak aan te passen. Nieuwe schokdempers, veren en dikkere stabilisatoren houden het extra vermogen in toom. Achteraan ruimt de antieke as gelukkig baan voor een door Ford Racing ontwikkelde architectuur. Afremmen doet de bruut met een systeem van Brembo. Prestaties zegt u? Die houdt Ford nog heel even voor zichzelf.