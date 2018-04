Hyundai Talus Concept

Door: BV

et de Talus onthult Hyundai een studiemodel dat volgens de constructeur gericht is op klanten die de uitstraling van een sportwagen zoeken, maar niet kunnen zonder de functionaliteit van een SUV. In tegenstelling tot een traditionele sportcoupé kan de Talus ruw terrein aan dankzij z’n grote bodemvrijheid. In principe is het model achterwielaangedreven, maar mocht het tot serieproductie komen dan zou vierwielaandrijving de optielijst van de 4,66m lange, 1,93m brede en 1,57m hoge Talus halen.

In het interieur is ruimte voor vier volwassenen en voldoende bagageruimte voor de weekendbagage van de inzittenden. De achterzetels zijn neerklapbaar om het laadvolume te vergroten. De toegang tot het binnenruim wordt verzekerd door tegengesteld openende voor- en achterportieren. De B-stijl werd daardoor overbodig. Onder de kap zit een 4,6l V8 krachtbron. Die levert naar schatting 340pk. De motor wordt gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Een onafhankelijke wielophanging rondom wordt gecomplementeerd door gigantische 22-duims vijfspaaksvelgen. Daar rond ligt 245/40-rubber.

De andere aardigheidjes zijn een geavanceerde entertainment-installatie (met onder meer schermen achteraan de voorste zetels en internettoegang), een ingebouwde nachtkijker, adaptieve snelheidsregelaar en LED-interieurverlichting.