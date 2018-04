Peugeot 207 gelekt

Door: BV

O

p het Autosalon van Genève, dat zoals steeds begin maart plaatsvindt, zal Peugeot de 207 -opvolger van de immens populaire 206- onthullen. Nog deze lente wordt de nieuweling in de showroom verwacht. De eerste foto’s zijn intussen gelekt. Het uiterlijk evolueert. De voornaamste kenmerken, een grille die als een opengesperde bek het wegdek tegemoet komt, en ver in de flanken doorgetrokken lichtunits, kennen we reeds uit de andere recente creaties van het merk.

De 207 heeft behoorlijk aan de groeihormonen gezeten. Het model tikt 3cm boven vier meter af; dat is 2 decimeter langer dan de 206. Daarmee volgt Peugeot aartsrivaal Renault Clio in de strijd om meer binnenruimte. Peugeot zal meteen een drie- en vijfdeursversie aanbieden. Een CC en Break volgen ten vroegste in 2007 en naar verluidt volgt er in 2010 nog een vierde koetswerkversie. Wellicht is dat een Sedan, die net als bij de huidige generatie bij ons de catalogus niet zal halen.

De 207 wordt gelanceerd met drie benzinemotoren en even veel dieselstokers onder de kap. De 1.4 met 75pk, de 1.4 16v met 90pk en de 1.6 met 110pk worden allen overgenomen uit de 206. De diesels hebben een vermogen van 70pk (wellicht een 1.4, maar op 12 januari volgt meer uitleg), 90pk en 110pk (beiden met een longinhoud van 1.6l). De opvolger van de GTI en RC komt later en krijgt een motorblok met meer bescheiden zuigerverplaatsing. PSA ontwikkelt in samenwerking met BMW immers een rechtstreeks ingespoten 1.6l met goed 140pk en van hetzelfde blok staat ook een door een turbo geblazen exemplaar in de planning.