Wedergeboorte Lamborghini Miura

amborghini pakt in Detroit uit met de Miura Concept. Het sportwagenmerk wil met de creatie van een eigentijdse Miura -die nog steeds geldt als één van de meest geapprecieerde sportwagens aller tijden- de geboorte van het icoon in 1966 herdenken. Het model werd 40 jaar geleden gepresenteerd op het Autosalon van Genève door Ferruccio Lamborghini en Nuccio Bertone. Het ontwerp was toen van de hand van Marcello Gandini. De moderne reïncarnatie ontstond uit de pen van Walter ‘de Silva, die eerder bij Alfa Romeo en Seat actief was en sinds kort de leiding heeft over de ontwerpstudio van de Audi-dochter.

Lamborghini benadrukt dat het om een stijloefening gaat, een verering van het origineel als het ware. Maar als voldoende kapitaalkrachtige klanten hun krabbel onder de bestelbon willen zetten kan dat snel veranderen. Wellicht gebruikt Lamborghini een bestaand of licht aangepast onderstel met centraal opgestelde krachtbron. Dat kan van binnenshuis komen, maar ook dat van de Audi R8 (de sportwagen die de constructeur in 2007 lanceert) komt in aanmerking. Het huis uit Sant’Agata Bolognese rept echter met geen woord over de techniek.