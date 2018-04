Toyota Prius mild opgefrist

Door: BV

oyota herziet een aantal details aan de Prius, die in het hybridelandschap nog altijd quasi-alleenheerser is. Zowel voor- als achteraan wordt het model met nieuwe lichtunits bedacht. Die zorgen voor een meer eigentijds uiterlijk. In de koplampen worden de richtingaanwijzers geaccentueerd, terwijl ze achteraan net door hun zilverkleurige spiegel achter helder afdekglas beter harmoniëren met de rest van de lichtunit. De grille oogt luxueuzer dankzij een chroomaccent, de voorspoiler werd licht hertekend en dan zijn er nog de Hybride-emblemen die vanaf heden de voorvleugels sieren.

Technische wijzigingen zijn er niet, maar in het interieur werden ook wat minpuntjes aangepakt. Het instrumentarium is aangepast, de CD-speler tovert voortaan ook MP3-bestanden om in geluidsgolven, het goedkoop aanvoelende stuurwiel maakt nu reeds op de basisversie plaats voor een met leder overtrokken exemplaar en de achterbank zit nu een halve centimeter lager. Tot slot wordt ook de interieurbekleding vervangen door een wat donkere tint die minder vuilgevoelig is.