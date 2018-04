Pontiac Solstice krachtiger

Door: BV

ontiac brengt in de VS een gepeperde versie van de Solstice op de markt. De roadster wordt heden aangedreven door een 2.4l benzinemotor die 177pk levert. De nieuwe GXP, die boven voornoemde uitvoering in het aanbod komt, krijgt een 2.0l ECOTEC turbomotor onder de kap. Die komt uit dezelfde motorenfamilie als de 2.0l turbomotoren die Opel voor de Astra en Zafira OPC gebruikt, en die eerder ook in de Speedster turbo terug te vinden was. Onder de kap van de Solstice levert de krachtbron 260pk en dik 350Nm.