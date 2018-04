Nissan Urge: rijdende speelhal

Door: BV

N

issans Amerikaanse designafdeling deed via internet onderzoek bij 2.000 jongeren naar de specificaties van hun ideale wagen. Op basis van de resultaten ontwikkelde het Californische designcentrum een auto die boordevol technologie zit, snel is en opvalt. Allemaal zaken die op de verlanglijst stonden.

De Urge kreegt een aluminium kooistructuur (waardoor het gewicht Őtheoretisch- beperkt kan blijven tot 1.200kg). Daartoe horen enkele koetswerkelementen maar ook de aluminium middenconsole. De tussenliggende panelen zijn steeds in composietmateriaal uitgevoerd. Het koetswerk is voor het overige nog voorzien van een doorzichtige motorkap, doorzichtige deurpanelen en een wegneembaar canvas dak. Om de dynamische eigenschappen van het model te benadrukken, zijn de wielen onder aparte vleugels ondergebracht. Door de beperkte hoogte, de grote spoorbreedte en de lange wielbasis straalt het model kracht uit. Ter vergelijking; de wielbasis is identiek aan die van de Nissan 350Z, maar de Urge is 40cm korter.

Het interieur kreeg lichtgewicht kuipzetels, een compact stuurwiel dat op de F1-racerij geïnspireerd is en futuristisch ogende instrumenten. Het scherm dat de bestuurder informatie verschaft is aanpasbaar en natuurlijk is er een ingebouwde spelconsole. De Xbox 360 zit in de koffer en werkt op een neerklapbaar LCD-display op de plaats van de binnenspiegel. Helemaal speciaal is dat je voor de racegames gebruik kan maken van de pedalen en het stuurwiel van de Urge zelf. Volgens Nissan is achter de bestuurders- en passagierszetel nog plaats voor een derde inzittende.

De krachtbron in het vooronder is een compacte, hoogtoerige viercilinder. Die wordt gekoppeld aan een sequentiële zesbak en drijft de achterwielen aan. De vier wielen zijn onafhankelijk opgehangen. Vooraan hebben de velgen een diameter van 19 duim en zijn ze voorzien van relatief bescheiden 195/45-rubber, achteraan vinden we 225/35-rubber op een 20-duims velg. De remmen zijn afkomstig van fabrikant Brembo.