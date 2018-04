650pk en 1000Nm: Mercedes S 65 AMG

Door: BV

M

ercedes stelt volgende week in Detroit de AMG-versie van de nieuwe S-Klasse voor. Die krijgt een 6-liter V12 met dubbele turbo onder de kap. De krachtbron levert tussen 4.750 en 5.100t/min een indrukwekkend vermogen van 650pk. Bij amper 1.000 krukasrotaties per minuut bedraagt de trekkracht reeds 570Nm; om dan verder op te lopen: 750Nm bij 1.500t/min en 1.000Nm vanaf 2.000 omwentelingen. Al dat geweld wordt via een automatische vijfbak naar de achtertrein versluisd. De automaat is naast een comfortabele en sportieve modus, ook voorzien van een functie die de bestuurder in staat stelt zelf het verzet te kiezen. Zoals de trend dicteert, gebeurt dat met schakellepels achter het stuurwiel.

De S-Klasse mag dan al dik 2 ton op de weegschaal zetten, de prestaties zijn die van een pluimgewicht. Na 4,4 tellen schuift de snelheidswijzer van één van ‘swerelds krachtigste limousines voorbij de 100km/u-aanduiding. Na 13,3 tellen wordt de kaap van 200 gerond. Bij 250km/u is het uit met de pret, maar de teller loopt door tot 360km/u; een indicatie van wat mogelijk is als de elektronische begrenzer in slaapstand staat. Dat geweld wordt weer tot halt geroepen door een remsysteem met dubbele klauwen in nieuw composietmateriaal. De geventileerde schijven hebben vooraan een diameter van 390mm en zijn achteraan nog 365mm groot. Om ze te kunnen huisvesten moest AMG wel velgen met een diameter van 19-duim steken. Ze zijn vooraan geschoeid met 255/40-banden en achteraan voorzien van 275/40-rubber.

AMG drukt zijn stempel op het ontwerp met de gebruikelijke ingrediënten; een aangepaste neus met in de eerste plaats een andere voorpoiler, een sportophanging, specifieke zijskirts en vier dikke uitlaatpijpen in de achterbumper. Het interieur wordt eveneens op een aangepaste aankleding getrakteerd.