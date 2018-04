Speciale serie C3 Pluriël Côte d'Azur

Door: BV

C

itroën commercialiseert op het Autosalon van Brussel een eerste speciale serie van de C3 Pluriel. De C3 Pluriel Côte d’Azur krijgt steeds een specifieke blauwe binnenuitvoering en is verkrijgbaar in een blauwe of aluminiumgrijze koetswerkkleur in elke beschikbare motorversie (te weten de 1.4i, 1.6i en 1.4 HDi 70pk). Het Aluminium Pack (met grijsgelakte koetswerkaccenten) en 15-duims wieldoppen zijn standaard. De speciale Pluriel beschikt ook steeds over automatische airco, elektrisch inklapbare verwarmde buitenspiegels en een snelheidsregelaar. De Côte d’Azur wordt € 1.450 duurder dan de basisversie. Volgens de constructeur doet de klant daarmee een voordeel van € 750.