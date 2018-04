Volvo C30 is klaar!

Door: BV

ind volgend jaar komt Volvo met een nieuwe instapper op de markt; een compacte driedeurs die het modellen als de Audi A3 en BMW 1-Reeks moeilijk moet gaan maken. Het onderstel is identiek aan dat van de laatste generatie S40 en V50 en ook het gros van het motorenaanbod zal overeenstemmen. Het dynamisch gelijnde driedeurskoetswerk, met een geheel in glas uitgevoerde kofferklep, is van de hand van de Nederlander Fedde Talsma. Aan boord is plaats voor vier inzittenden.

De C30 debuteert begin januari op het Autosalon van Detroit. Officieel is het nog een studiemodel, maar het definitieve lijnenspel ligt Őop enkele details na- vast. De wereldpremière voor het productiemodel volgt in september op het Autosalon van Parijs. Volvo’s C30 zal ontstaan in de Gentse fabrieken van de constructeur.