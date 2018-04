Door: BV

T

ot de opening van het Autosalon van Detroit houdt Hyundai de lippen stijf over de Talus concept car, maar een schets kon er wel van af. De Talus, die intern HCD9 wordt genoemd, is alweer een studiemodel voor een sportieve Hyundai. Dit maal onthullen de schetsen een model met cross-over-allures. De hoog staande coupé-achtige koets beschikt net als de Mazda RX-8 over vier tegengesteld openende portieren.