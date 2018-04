VW Phaeton limousine in Dubai

Door: BV

ls er een autoshow is waar extravagante zaken een grote kans op slagen hebben, dan moet het wel die het steenrijke Dubai zijn. Volkswagen pakt daar uit met niet minder dan 1,80m verlengde Phaeton. Geen productiemodel, maar een concept van de Individual-afdeling, al volstaat één bestelbon wellicht om daar verandering in te brengen. Onder 6,80m lange koetswerk zit de W12-motor die goed is voor 420pk en 600Nm en die Őeen unicum- z’n kracht nog steeds over de vier wielen naar het asfalt stuurt.

Het koetswerk is gespoten in zwarte pianolak. Het passagierscompartiment biedt plaats aan vier personen in een salon-opstelling. Tot de uitrusting horen een champagnebar, een humidor voor de sigaren, twee multifuntionele 17-duims schermen, tal van opklaptafeltjes en een ingebouwde computer.