Europees SOS-systeem bij Volvo

n de lente van volgend jaar introduceert Volvo een nieuw SOS-systeem met Europese dekking. Van dan af zullen alle nieuwe wagens van de constructeur uitgerust kunnen worden met het ‘Volvo On Call-systeem’. Dat is een geïntegreerd systeem dat via moderne computertechnologie en draadloze communicatie de bestuurder kan bijstaan in moeilijke of noodwendige omstandigheden. Het zal bestaan uit twee diensenpakketten; een safety-pakket en een security-pakket.

Het eerste contacteert bij een ongeval Őeen activering van de airbag of de gordelspanner- automatische de hulpdiensten en brengt ze op de hoogte van de toestand en positie van de wagen. De functie is ook manueel te activeren door op de SOS-toets de drukken, wanneer de bestuurder zich bijvoorbeeld onwel voelt. Tot slot krijgt de bestuurder ook extra bijstand. Het tweede pakket verwittigt Volvo wanneer het autoalarm wordt geactiveerd, en stelt het bedrijf in staat een gestolen auto te traceren. Volvo zal het voertuig ook op afstand kunnen openen, wanneer iemand z’n sleutels kwijt is bijvoorbeeld.

Het systeem zal in de UK, Zweden, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg operationeel zijn. In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Spanje en Portugal zullen de functies ondersteund worden.