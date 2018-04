Prijzen voor Fiat Grande Punto

Door: BV

iat heeft de prijzen voor de Grande Punto, die zich een tijdje naast de ‘oude’ Punto in het gamma zal nestelen, bekendgemaakt. Het gamma omvat de uitrustingsniveaus Active, Dynamic, Emotion en Sport voor wat de driedeurs betreft. De waaier bij de vijfdeurs blijft beperkt tot de eerste drie uitrustingsversies.

In het motorenpalet vervult de 65pk sterke 1.2l de functie van instapper. Die is er als driedeurs vanaf € 10.500. De vijfdeurs start met dezelfde motor vanaf € 11.490. Voor dezelfde prijs heb je als driedeurs een 1.4 benzine met 77 paarden. Een 1.4 met 95pk is er voor ten minste € 13.740. De dieselliefhebbers kunnen kiezen uit niet minder dan vier versies; een 1.3 JTD met 75pk vanaf € 12.490, eenzelfde motor met 90pk vanaf € 14.990, een 120pk sterke 1.9 die minstens € 17.190 kost en Őenkel voor de driedeurs- een 130pk-afgeleide (nog steeds met twee kleppen per cilinder) die € 16.990 moet opleveren. Met uitzondering van de basisversie, bedraagt de meerprijs voor de twee extra portieren € 500.