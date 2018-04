Nissan Urge: drang naar hip

Door: BV

n de Californische designstudios van Nissan ontstond de Urge Ődrang in het Nederlands-. De concept car is een hippe, open tweezitter met stijlkenmerken die bij de motorindustrie worden geleend. Het koetswerk is grotendeels in aluminium uitgevoerd en wordt gecombineerd met felle kunststof panelen. Onder de motorkap komt net als bij een motor een compacte, maar toerentalgeile krachtbron te liggen. Die speelt de kracht naar de achterwielen door. In de op de bestuurder gerichte cockpit zit ook een spelconsole ingebouwd.