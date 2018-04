Officieel: Mazda CX-7

Door: BV

azda licht op het Autosalon van Detroit (begin januari) het doek van de nieuwe CX-7. Die SUV is gebaseerd op de bijzonder gesmaakte MX Crossport concept die een jaar geleden op dezelfde beurs debuteerde. Het productiemodel behield de krachtige uitstraling die te danken is aan de prominente voorbumper, de uitgesproken wielbogen en de vooruitgeschoven A-stijl. De link met het wegdek wordt gevormd door 18-duims lichtmetalen velgen, terwijl de vijfhoekige grille het Mazda-familiegezicht benadrukt.

Het interieur biedt plaats aan vijf inzittenden. De Japanners laten de heersende trend naar zevenzitters dus aan zich voorbijgaan. De achterbank is conventioneel en laat zich in ongelijke delen neerklappen. Het merk belooft meer bagageruimte dan bij sommige grotere SUV’s.

Onderhuids deelt de nieuweling nogal wat elementen met de sportiefste Mazda 6 (de MPS). Onder de motorkap huist diens 2,3l turbomotor die 244pk levert (bij 5.000t/min). De vier wielen zijn onafhankelijk opgehangen. Mazda zal in CX-7 bouwen in versies die zich enkel aan de voorwielen door het verkeer slepen, en modellen die voorzien zijn van een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving. Die laatste stuurt maximaal 50% van het vermogen via de achterwielen als de omstandigheden daarom vragen.

De CX-7 zal in de lente eerst op de Amerikaanse markt gelanceerd worden. De exacte specificaties van de Europese modellen worden pas eind volgend jaar bekend gemaakt.