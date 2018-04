Speciale reeks VW Sharan Freestyle

Door: BV

S

inds 1995 al heeft VW de Sharan in de catalogus staan. Dat is langer dan gebruikelijk, maar het merk probeert de levensduur van de bestseller (er werden inmiddels ruim een half miljoen stuks van verkocht) nog wat te rekken. Onder meer door speciale reeksen op de markt te brengen. De Sharan Freestyle moet verleiden met chroom en aluminium.

Aan de buitenzijde worden de bumpers en sierlijsten getooid met een aluminiumkleurige strip die past bij de verchroomde dakrails en deurgrepen. Binnenin wordt het instrumentenblok versierd met een aluminiumkleurig achtergrondpaneel en is er een specifieke grijzen flanellen bekleding. De Freestyle laat zich bestellen met de meeste kleuren, maar is ook beschikbaar in een specifieke grijstint. Op de vierwielaangedreven 2.8l V6 na, worden alle versies met 17-duims velgen uitgerust.

VW heeft het dieselaanbod van de Sharan opgefrist met een 136pk en 310Nm sterke 2.0TDI. De nieuwe versie, die vanaf het tweede semester van 2006 ook beschikbaar zal zijn met een partikelfilter, spurt van 0 naar 100km/u in 12,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 192km/u.